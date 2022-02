Demon Slayer 2x16, nuovi dettagli sul passato di Tengen Uzui

La seconda stagione di Demon Slayer sta proseguendo verso un finale che si preannuncia scoppiettante. Nella prima parte dell'episodio 2x16 abbiamo assistito a dei ricordi del passato per nulla facile di Tengen Uzui, Pilastro del Suono che nel presente sta combattendo con il terribile demone Gyutaro.

Demon Slayer 2x16 mette in atto una lotta per la sopravvivenza, e non sapremo se a spuntarla saranno Tanjiro e i suoi compagni o la Sesta Luna Crescente. La puntata si apre con il combattimento tra Tengen Uzui e Gyutaro, demone capace di controllare il proprio sangue e utilizzarlo come un'arma letale.

Durante lo scontro, assistiamo a una splendida sequenza flashback che ci mostra il passato di Tengen. Il Pilastro del Suono, come abbiamo già avuto modo di scoprire, ha perso tutti i suoi fratelli in varie missioni tranne uno, che ha però deciso di seguire la filosofia di vita egoistica del proprio padre. In Demon Slayer 2x16 vediamo Tengen insieme alle sue tre mogli versare del sakè sulle tombe dei suoi familiari.

Il tragico passato del Pilastro del Suono ha sicuramente forgiato il suo carattere, molto altruista e votato a proteggere gli altri. Tengen non ha mai dimenticato la sua famiglia nonostante il suo distacco da essa, e dai suoi ricordi sembra quasi che abbia qualche demone che lo tormenta, come se si incolpasse della morte dei fratelli.

Probabilmente nei prossimi episodi scopriremo di più sul passato di Uzui, nonostante non sappiamo se avrà futuro in Demon Slayer. Con il cliffhanger finale, due personaggi principali sono in bilico tra la vita e la morte: ce la faranno a sopravvivere?