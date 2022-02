Demon Slayer 2x16: Gyutaro cambia totalmente le carte in tavola con conseguenze mortali

Il titolo dell'episodio "Una volta sconfitta una Luna Crescente" era una bugia. Le cose sono peggio che mai in Demon Slayer 2 dopo che l'episodio dal nome poco appropriato ha visto due amati cacciatori di demoni gravemente feriti se non addirittura uccisi.

Gyutaro, Sesta tra le Dodici Lune Crescenti, ha personalmente fatto in modo che ogni speranza di sconfiggerlo fosse inequivocabilmente cancellata infilzando Inosuke Hashibira per recuperare la testa di sua sorella dopo aver smembrato e invalidato Tengen Uzui. Ora, un esausto Tanjiro Kamado e un sorprendentemente competitivo Zenitsu Agatsuma sono gli unici rimasti a fermare i fratelli demoni delle Lune Crescenti.

L'Entertainment District Arc di Demon Slayer è stato il momento in cui Inosuke ha brillato di più finora. Affidandosi alla copertura di Tanjiro e Zenitsu, Inosuke ha caricato tutta per arrivare di fronte a Daki in persona, usando in modo impressionante le sue tecniche di Respirazione della Bestia per segarle via la testa.

Afferra poi intelligentemente la testa di Daki e si dà alla fuga, ma sfortunatamente non fa molta strada prima che Gyutaro appaia dietro di lui e gli conficchi una delle sue falci di sangue nel petto. Anche nel caso in cui Inosuke sia sopravvissuto a un colpo così diretto al cuore, il veleno di Gyutaro potrebbe dargli il colpo di grazia, considerando che anche Tengen, shinobi dall'incredibile resistenza ai veleni, sta avendo difficoltà contro i suoi effetti.

L'attacco di Gyutaro a Inosuke è stato sorprendente, perché l'ultima volta che l'episodio ci ha mostrato il demone, era impegnato a combattere Tengen Uzui. Il Pilastro del Suono sembrava star combattendo il demone delle Lune Crescenti quasi alla pari, e anche se non è chiaro cosa sia successo esattamente, il potente Tengen è ora immobile a terra con una delle sue mani mozzata accanto a lui.

Considerando che Uzui era l'unico che poteva anche solo reagire alla velocità di Gyutaro, il fatto che sia a terra con la prova che il veleno di Gyutaro si sta diffondendo in tutto il suo corpo non è di buon auspicio per la possibilità che la Sesta Luna Crescente possa essere sconfitta.

Dopo aver capito che Daki era stata decapitata, Gyutaro ha sconfitto rapidamente Tengen, ha attraversato il campo di battaglia e ha pugnalato Inosuke alle spalle in pochi secondi. Simile a come Akaza ha giocato con Kyojuro Rengoku durante l'arco narrativo del Mugen Train, sembra che anche Gyutaro stesse solo giocando con il suo avversario.

La semplice logica indicherebbe che la Sesta Luna non dovrebbe essere così potente come la Terza Luna, ma Gyutaro sta iniziando a sembrare imbattibile allo stesso modo. Il primo indizio mostrato della forza oscena di Gyutaro era il fatto che ha deciso di non aver nemmeno bisogno di entrambi i suoi occhi per combattere un Pilastro, dando l'altro occhio a Daki per tenere d'occhio il combattimento.

In conclusione vi lasciamo con la notizia che l'ultimo episodio di Demon Slayer 2 potrebbe durare il doppio e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.