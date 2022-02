Demon Slayer 2x16: la lotta per la sopravvivenza tra preziosi ricordi e promesse

La seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si appresta a porre la parola fine al tanto atteso e discusso arco ambientato nel quartiere a luci rosse, dove Tanjiro e compagni si sono ritrovati per aiutare Tengen Uzui, il Pilastro del Suono, per salvare le sue tre mogli e combattere contro un potente demone.

In realtà gli antagonisti di questa saga si sono rivelati due, Daki e Gyutaro, fratelli che condividono il titolo di Sesta Luna Crescente al servizio di Muzan Kibutsuji. Entrambi si sono presto rivelati avversari ostici, persino per l’Hashira, prima avvelenato dai veloci e potenti attacchi di Gyutaro, il quale con la sua abilità vampirica riesce a tagliargli una mano.

Ovviamente Tengen non si era augurato nulla di tutto ciò, ma a spiegare meglio la sua prospettiva verso il futuro è un flashback piuttosto corposo, e originale dell'anime, inserito nella parte iniziale della puntata. Dopo l’opening infatti gli spettatori vengono portati indietro di qualche tempo, nel cimitero dove sono sepolti i membri della famiglia del Pilastro, recatosi lì per rendere loro omaggio con le sue tre mogli.

Queste sequenze mostrano il prezioso legame che unisce i quattro personaggi, e allo stesso tempo mostra il momento di una proposta piuttosto importante. Hinatsuru infatti chiede al marito di ritirarsi una volta sconfitta una Luna Crescente, per vivere in tranquillità e serenità il resto delle loro vite. Sebbene Tengen non appaia totalmente d’accordo, capisce quando sia rischioso per le sue mogli quello stile di vita.

L’Hashira potrebbe aver deciso di lasciare i suoi doveri da ammazzademoni dopo lo scontro con Daki e Gyutaro, e in questo clima di speranza interviene il tremendo colpo di scena che chiude l’episodio, con lui a terra, sfinito e rimasto senza la mano destra.