Demon Slayer 2x16, quando l'unione fa la forza: la strategia di Tanjiro, Zenitsu e Inosuke

La seconda stagione di Demon Slayer si sta avviando verso il finale dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse. Nell'ultima puntata abbiamo visto il combattimento tra Tengen Uzui e Daki entrare nel vivo, con il Pilastro del Suono che è andato molto vicino a decapitare la Sesta Luna Crescente.

Mentre Uzui porta avanti la sua battaglia, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu tentano di sconfiggere Daki, l'altra metà della Sesta Luna Crescente. Nonostante in questa seconda stagione non siano mancati i combattimenti di squadra, possiamo dire che per quanto visto in Demon Slayer 2x16 il miglior team è per distacco quello composto proprio da Tanjiro, Inosuke e Zenitsu.

I tre giovani ammazzademoni riescono a decapitare Daki grazie a un'eccellente strategia: mentre Tanjiro e Zenitsu attaccano le parti del kimono di Daki, Inosuke si butta a capofitto verso di lei, per poi finirla con la sua Respirazione della Bestia. Lo studio Ufotable ha fatto un lavoro incredibile, e come possiamo vedere nel tweet di @SinzsSzn la scena risulta spettacolare grazie alle animazioni e ai colori molto accesi che contornano il combattimento.

Peccato che i loro sforzi portino a un finale negativo in Demon Slayer 2x16. Speriamo che la squadra formata da Tanjiro, Zenitsu e Inosuke possa essere riproposta in un futuro scontro, e che i tre possano migliorare la loro alchimia in battaglia.