Demon Slayer 2x16, la scena post credit introduce il nuovo, attesissimo episodio

Nell'ultimo episodio di Demon Slayer abbiamo assistito a un cliffhanger incredibile, forse il migliore della serie. La puntata ha messo in scena uno spettacolare combattimento con protagonisti Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, che hanno sconfitto Daki. Il finale di Demon Slayer 2x16 ha però lasciato tutti col fiato sospeso con un colpo di scena.

In Demon Slayer 2x16 la strategia di Tanjiro, Inosuke e Zenitsu li ha portati a sconfiggere Daki, metà debole della Sesta Luna Crescente. Una volta recisa la testa al demone, Inosuke ha cominciato a correre a grande velocità, ma a sorpresa il demone Gyutaro lo pugnala al petto, lasciando esterrefatto Tanjiro che osserva da lontano.

Gli occhi del giovane ammazzademoni si spostano poi su Tengen Uzui, che giace a terra sanguinante con una mano mozzata. L'episodio si chiude quindi con una scena di Tanjiro che, cadendo dal tetto, chiede scusa a tutti i suoi compagni per non essere stato all'altezza della battaglia.

Fortunatamente, la scena post credit di Demon Slayer 2x16 lascia presagire che Tanjiro sia convinto di poter fare qualcosa per vincere lo scontro con la Sesta Luna Crescente. Come possiamo vedere nel tweet di @DemonSlayerUSA, il giovane ammazzademoni chiama prima i suoi compagni, per poi stringere i pugni con determinazione e urlare "Non arrenderti!"

Non arrenderti! sarà anche il titolo di Demon Slayer 2x17, che potremo vedere in simulcast su Crunchyroll. Come farà Tanjiro a ribaltare le sorti di uno scontro che sembra già deciso?