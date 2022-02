Demon Slayer 2x16: Tanjiro supera ogni limite con la fusione di due potenti tecniche

L'arco narrativo del quartiere a luci rosse di Demon Slayer si sta rivelando incredibilmente intenso e con un ritmo crescente, dato soprattutto dalla spettacolarità degli scontri. Tanjiro e compagni si sono infatti ritrovati contro la Sesta Luna Crescente, e hanno dovuto fare affidamento su nuove strategie elaborate sul momento.

In particolare nelle sequenze iniziali dell'episodio 2x16, disponibile su Crunchyroll, il protagonista ha dovuto pensare in pochi istanti ad un modo per proteggere Hinatsuru, una delle mogli del Pilastro del Suono Tengen Uzui, minacciata da Gyutaro, fratello maggiore di Daki, con la quale condivide il titolo di Sesta Luna Crescente. Lo stesso Tengen ha ritenuto un intervento tempestivo rischioso per la vita della kunoichi, tuttavia Tanjiro è riuscito in un'impresa tale grazie alla sorprendente unione della sua Respirazione dell'Acqua e della Danza del Dio del Fuoco.

Una trovata sicuramente interessante, che ha permesso a Tanjiro di raggiungere Hinatsuru e farle da scudo contro gli attacchi di Gyutaro, peggiorando allo stesso tempo le condizioni già critiche in cui si trova il protagonista. In calce alla notizia potete vedere la clip che mostra la fusione dei due stili di respirazione, brillantemente animata dagli artisti dello studio Ufotable.

Sembra che Tanjiro stia migliorando a vista d'occhio, è riuscito infatti a padroneggiare l'utilizzo della Respirazione dell'Acqua in maniera difensiva per eludere gli attacchi avversari, e ora è persino riuscito a sfruttare la propria esperienza riguardo due stili differenti in un modo invidiabile da molti ammazzademoni.