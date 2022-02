Demon Slayer 2x17, cosa significa la voglia sulla fronte di Tanjiro?

Quando Demon Slayer 2 si concluderà tra pochi giorni, tutti gli occhi saranno puntati su Tanjiro e il suo destino dopo l'attacco finale di Gyutaro in Demon Slayer 2x17. Tutti sperano che il finale risponda ad alcune delle domande della stagione, ma possiamo aspettarci anche che l'episodio approfondisca Tanjiro e la sua misteriosa voglia?

Se siete in pari con la seconda stagione di Demon Slayer, saprete perché i fan sono così curiosi riguardo al ragazzo e alla sua voglia. Tanjiro ha sempre pensato che il marchio di fuoco fosse qualcosa che si era procurato in modo incidentale. Questo potrebbe essere vero in parte, ma la sua estensione durante la lotta contro Gyutaro cambia la questione.

Durante questa battaglia, Tanjiro ha dovuto scavare a fondo e spingere oltre i suoi limiti quando Gyutaro ha minacciato di trasformarlo in un demone. Il nostro eroe è stato in grado di colpire furtivamente il collo del demone, e alla fine Tengen si è riunito alla lotta. L'incontro due contro uno ha continuato a spargere sangue prima che Tanjiro riuscisse a dare il colpo mortale a Gyutaro.

La testa del demone viene staccata, ma per farlo, Tanjiro ha bisogno di più potenza. Premendo sul suo collo sempre di più, la voglia di Tanjiro si è espansa temporaneamente fornendogli l'energia e la potenza necessaria a tagliare il collo del nemico.

Chiaramente, il marchio di Tanjiro non è una semplice voglia. Anche in Demon Slayer, una semplice macchia come quella non avrebbe potuto dare a Tanjiro il potere che ha ottenuto. Ora, i fan dell'anime sono ansiosi di saperne di più a proposito della voglia sulla fronte, ma quelli che hanno letto il manga non hanno bisogno di aspettare oltre. E anche dopo Demon Slayer 2x08 i fan dell'anime possono intuire un collegamento tra Respirazione del Sole e il potere del marchio infuocato.

Avete apprezzato questo cambiamento della voglia di Tanjiro? Come vi è sembrata la seconda stagione di Demon Slayer finora? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.