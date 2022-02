Demon Slayer 2x17, emergono nuove abilità di un protagonista

Nell'ultimo episodio di Demon Slayer è successo davvero di tutto. Dopo il terribile finale della scorsa puntata, che ha lasciato tutti col fiato sospeso, ritroviamo all'inizio di Demon Slayer 2x17 l'unica certezza della serie: Tanjiro Kamado, che non si è ancora arreso a Gyutaro e Daki.

Nel corso di Demon Slayer 2x17 abbiamo assistito a un confronto psicologico e fisico tra Tanjiro e il demone Gyutaro sotto lo sguardo di Daki. I due demoni della Sesta Luna Crescente provano a convincere Tanjiro a unirsi a loro, ma il giovane grazie a un colpo di genio riesce a mettere alle strette Gyutaro.

Dopodiché, l'arrivo di Tengen Uzui fa tornare alto il morale di Tanjiro, mentre Daki viene allontanata da Zenitsu, ancora vivo nonostante sia stato colpito dalle macerie. Il vero colpo di scena deve però ancora arrivare: ecco infatti Inosuke che accorre per combattere con Daki, dopo averlo visto subire una pugnalata al petto nel finale di Demon Slayer 2x16.

Scopriamo così che Inosuke, grazie al suo allenamento montano, è immune ai veleni, oltre ad essere capace di spostare a piacimento gli organi del suo corpo. Egli è così riuscito a spostare il suo cuore al momento del colpo ricevuto da Gyutaro, sopravvivendo miracolosamente. La capacità di Zenitsu di poter modellare il corpo a proprio piacimento si è palesata anche in Demon Slayer 2x16, quando il giovane si è slogato le articolazioni per passare in un cunicolo.

Il prossimo episodio di Demon Slayer sarà sicuramente più sereno del 2x17, ma continuiamo ad attenderci grandi colpi di scena.