Demon Slayer 2x17, la forma più veloce di Zenitsu si mostra in una clip

La seconda stagione di Demon Slayer si sta avvicinando alla fine, e questo significa che anche la lotta contro i fratelli demoniaci delle Lune Crescenti arriverà presto alla fine. Porre fine alla lotta è una missione più ardua che mai, dato che l'episodio precedente ha lasciato Tanjiro e gli altri con uno dei più disperati cliffhanger della serie.

Ognuno di loro sembra essere stato ferito oltre ogni speranza di recupero. Ma mentre Tanjiro inizia la sua lotta finale contro Daki e Gyutaro nel nuovo episodio della serie, viene man mano rivelato che anche tutti gli altri sono stati in grado di tornare a combattere per un ultimo colpo.

Ognuno di loro fornisce il proprio contributo finale alla lotta, decidendo di dare il tutto per tutto contro i due fratelli, e nel caso di Zenitsu questo si è rivelato essere una variante della sua tecnica Thunderclap e Flash con la mossa Godlike Speed che gli ha garantito la sua spinta più veloce e più forte di sempre. Potete guardarlo in azione più sotto.

Demon Slayer 2x17 vede Tanjiro superare i propri limiti nella lotta contro Gyutaro e Daki fino a quando è in grado di farlo da solo. Alla fine riesce a contrastare Gyutaro grazie all' intervento in extremis di Tengen, ma presto la minaccia di Daki torna a farsi sentire mentre cerca di impedire a Tanjiro e Tengen di decapitare suo fratello. Prima che possa farlo, però, Zenitsu arriva di corsa con la sua tecnica Godlike Speed che lo vede sfrecciare verso di lei.

A differenza della prima volta che l'aveva usata contro di lei nella stagione, questa tecnica è molto più dannosa. Rivela che la tecnica è molto pesante per le sue gambe, e quindi può usarla solo due volte prima di non potersi più muovere. La prima volta l'ha usata per uscire dalle macerie, ma la seconda è interamente concentrata a tagliare di netto la testa di Daki. È un duro scontro tuttavia, poiché il collo di Daki fa resistenza fino all'ultimo più che può.

Cosa ne pensate della tecnica del dio della velocità di Zenitsu? Siete curiosi di vederlo usare di più in futuro? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo in ultimo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.