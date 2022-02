Demon Slayer 2x17 è il miglior episodio di sempre? Fan impazziti per Ufotable, le reaction

Se già con la prima stagione Ufotable era stata in grado di emozionare con animazioni al limite dell'incredibile, lo studio - ancora al centro, va detto, di un problema di natura fiscale - si è spinto oltre sia con il film Demon Slayer: il treno Mugen e la seconda stagione di Demon Slayer. In particolare è stato l'ultimo episodio trasmesso, Demon Slayer 2x17 , a far tremare i fan per la qualità dell'animazione nella fase finale della puntata.

Ufotable keeps outdoing themselves! Man such a movie quality fight, I can watch it on repeat lol pic.twitter.com/Si4HZMccGS — Hype (@DbsHype) February 7, 2022

That Demon Slayer episode was probably one of the best animated episodes I have seen so far.. like WHAT 😳 — 🌺Jami ᵘʷᵘ🌸✨ジャミ (@JamiUwUs) February 6, 2022

Best demon slayer episode to date the amount of tension the added scenes that gave more context to events in the manga the breathtaking animation one of the most impressive scores I’ve ever heard, demon slayer outdoes itself every time man.#鬼滅の刃#DemonSlayer pic.twitter.com/66KOsK64ws — Zype⚔️ 🇲🇱 (@JujutsuZype) February 6, 2022

DEMON SLAYER IS PEAK ANIME. pic.twitter.com/9TLrbnHRj5 — nise (@7ENITSU) February 6, 2022

Demon Slayer anime knocked it out of the park week after week.



It's definitely one of the best adaptations we've ever gotten for a manga. pic.twitter.com/G86RUEbYM3 — 🍎 Ken Xyro (@KenXyro) February 6, 2022

Anime : Demon slayer



The personification of the word perfect : pic.twitter.com/wawxYaoiph — Storm | Kazuha Supremacy (@AnimexGojo) February 6, 2022