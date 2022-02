Demon Slayer 2x17, una proposta indecente fa rimanere di stucco Tanjiro

In Demon Slayer 2x17 proseguono le avventure di Tanjiro nel Distretto a Luci Rosse. A fronteggiare il giovane ammazzademoni ci sono i fratelli demoniaci della Sesta Luna Crescente Daki e Gyutaro. Quest'ultimo ha già messo fuori gioco Tengen Uzui e Inosuke, mentre Zenitsu è rimasto sotterrato dalle macerie di un'abitazione.

Demon Slayer 2x17 inizia in un Distretto a Luci Rosse in fiamme a causa di Daki e Gyutaro. Il demone più forte della Sesta Luna Crescente raggiunge Tanjiro, e comincia a torturarlo lentamente mentre scambia qualche parola con lui. La disperazione regna sovrana all'inizio dell'episodio, e non sembra esserci modo per Tanjiro di ribellarsi a Gyutaro.

Ad un certo punto, però, Gyutaro nota la cassa contenente Nezuko. Egli comprende quindi che Tanjiro, oltre a combattere i demoni, vive per proteggere la propria sorella, pur essendo anch'essa un demone. Anche Gyutaro combatte per proteggere sua sorella, e propone così a Tanjiro di diventare un demone.

In questo modo il ragazzo potrà diventare molto più forte, e quindi proteggere sua sorella senza alcun problema. Inoltre, Tanjiro diventerebbe un alleato di Gyutaro, e si salverebbe così da un successivo scontro. Peccato però che il giovane ammazzademoni abbia ben altri piani per la testa, e quella di dare corda alle parole di Gyutaro era solo una tattica per distrarlo.

Il confronto tra Tanjiro e Gyutaro può sembrare inutile, ma in realtà ci fa capire come i demoni convincano le persone a unirsi a loro. In Demon Slayer 2x17 Tanjiro supera poi il limite della sua forza, sconfiggendo Gyutaro e dando un definitivo segnale: lui non diventerà mai un demone.