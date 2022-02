Demon Slayer 2x17, Tanjiro supera il limite della sua forza

Demon Slayer 2x17 è senza dubbio uno degli episodi migliori di tutta la serie. Le incredibili animazioni di studio Ufotable hanno adattato splendidamente su schermo il magna di Koyoharu Gotouge, che ha dato vita a uno scontro pieno di colpi di scena tra Tanjiro e Gyutaro, uno dei due fratelli che compongono la Sesta Luna Crescente.

In Demon Slayer 2x17 Tanjiro riesce a temporeggiare contro Gyutaro, facendo in modo che il demone creda alla sua debolezza. Dopo aver pugnalato quest'ultimo con un kunai intriso di glicine, Tanjiro cede un po', dando modo a Gyutaro di liberarsi. Per fortuna del giovane ammazzademoni, in suo aiuto giunge prima Zenitsu, intento ad occuparsi di Daki, e poi Tengen Uzui.

Il Pilastro del Suono darà vita a uno scontro a dir poco spettacolare con Gyutaro, e proprio nel momento clou Tanjiro si intromette per tagliare il collo al demone. Il ragazzo fa appello a tutte le sue forze, ed è in quel momento che si rivela in una nuova forma.

Come possiamo vedere nel tweet di @realmitsuri, la cicatrice di Tanjiro cresce sulla sua faccia, arrivando ad occuparne una grande parte, mentre i suoi capelli cominciano a muoversi ricordando delle fiamme. La cicatrice che il giovane ha è il simbolo dei prescelti della Respirazione del Sole, che però il ragazzo affermò di aver ottenuto in seguito a un incidente domestico.

La nuova forma di Tanjiro si è palesata per pochi secondi, ma ciò è bastato per farci capire quale sarà l'allenamento del protagonista nei prossimi episodi. In attesa della nuova puntata, i fan si stanno chiedendo se Demon Slayer 2x17 sia il miglior episodio della serie, visto il clamoroso livello delle animazioni di studio Ufotable.