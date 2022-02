Demon Slayer 2x17: una vittoria precaria, le tragiche conseguenze della battaglia

L’arco narrativo ambientato nel quartiere a luci rosse di Demon Slayer ha portato i protagonisti ad affrontare situazioni decisamente rischiose, affrontando apertamente avversari ben al di sopra delle loro capacità Fortunatamente però, l’intervento dell’Hashira Tengen Uzui, è valso molto sul campo di battaglia, nonostante le pesanti conseguenze.

L’episodio 2x17, decimo e penultimo di questa discussa saga, ha effettivamente mostrato la faticosa e impegnativa vittoria raggiunta da Tanjiro e dai suoi compagni contro Daki e Gyutaro, Demoni che ricoprono il ruolo di Sesta Luna Crescente tra le fila dell’antagonista principale Muzan Kibutsuji. Per quanto Daki si sia rivelata solo una semplice minaccia, suo fratello maggiore, grazie alla sua impressionante capacità vampirica, è stato in grado di mettere in difficoltà tutti gli ammazzademoni coinvolti nella missione, anche Uzui stesso.

Grazie alla loro straordinaria coordinazione, Tengen e Tanjiro, entrambi feriti e stremati dallo scontro, sono riusciti a tagliare il collo di Gyutaro, mentre Zenitsu e Inosuke, sopravvissuti grazie alle loro tecniche peculiari, hanno reciso la tesa di Daki. Una vittoria resa spettacolare dalle frenetiche e ottime animazioni realizzate da Ufotable, ma che negli ultimi momenti dell’episodio si è rivelata più gravosa del previsto.

L’esplosione proveniente dal corpo di Gyutaro, unita alle pesanti ferite riportate, potrebbe infatti rivelarsi letale per alcuni dei protagonisti, i quali hanno abbassato la guardia immediatamente dopo aver sconfitto i demoni. Come pensate che andrà? Credete che qualcuno morirà? Diteci le vostre opinioni nei commenti.