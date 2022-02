Demon Slayer 2x18 è su Crunchyroll: l'umanità dei Demoni nel finale di stagione

Aspettative, discussioni e polemiche ci hanno infine portato alla conclusione della seconda stagione di Demon Slayer con il 18esimo episodio, ora disponibile su Crunchyroll. Lo scorso appuntamento aveva lasciato gli spettatori con un sorprendente e devastante colpo di scena, vediamo cosa è successo nell'ormai distrutto quartiere dei piaceri.

Nelle ultime sequenze della puntata 2x17 infatti Tanjiro e Tengen, sfiniti dalla battaglia contro Gyutaro, sono stati coinvolti in un’enorme esplosione, che probabilmente ha finito per colpire anche Inosuke, Zenitsu e la Nezuko. Fortunatamente però, come rivelato nelle prime scene del nuovo episodio proprio la piccola Kamado riesce con la sua abilità vampirica a respingere l’esplosione, e a curare l’avvelenamento provocato dagli attacchi di Gyutaro a tutti gli ammazzademoni.

Dopo aver infatti esplorato l’area per trovare e assistere i loro compagni e l’Hashira del Suono, Tanjiro e Nezuko si sono recati nel luogo dove sono cadute le teste di Daki e Gyutaro. Lì il protagonista assiste ad un’accesa discussione tra i due, ancora in vita, e interviene per dire loro di rispettarsi e rimanere vicini, considerate le terribili azioni che hanno compiuto e che sono valse l’odio e il rancore di molte persone.

Ragionando sulle parole del protagonista Gyutaro ripensa alla sua vita, e vedendo sparire il volto di sua sorella, ricorda il suo nome da umana, Ume, derivato dalla malattia che uccise la loro madre. Nati nel mercato Rashomon, area più malfamata del quartiere dei piaceri, sin da piccoli si sono dovuti fare forza a vicenda, soprattutto Gyutaro, che prima della nascita di Ume veniva continuamente insultato dai suoi coetanei per il suo aspetto fisico.

Tuttavia il ragazzo si dimostrò abile nelle risse, e decise di fare l’esattore, sfruttando il suo aspetto, giudicato ripugnante, e una piccola falce come armi. Un giorno però Ume si ribellò alle avance di un samurai, rendendolo cieco. L’uomo si vendicò legandola e bruciandola viva. Gyutaro non era presente e quando trovò il corpo carbonizzato della sorella, si vendicò istantaneamente massacrando sia il samurai che la signora per cui lavorava Ume.

Rimasto solo, e con il cadavere di Ume, Gyutaro si lasciò andare, per essere trovato da un Demone, che colpito dalla fragilità di quei due giovani, decise di farli diventare demoni dando loro il suo sangue. Nel limbo in cui si ritrovano dopo la morte, Gyutaro pensa di doversi allontanare dalla sorella per poterle garantire una vita serena e migliore, ma il loro legame spinge Daki a seguire suo fratello.

Dopo questa parentesi dedicata alla Sesta Luna Crescente, la scena si sposta ad Uzui, raggiunto da Obanai Iguro, Pilastro del Serpente. Tengen vuole abbandonare il suo ruolo di Hashira, convinto che la nuova generazione di ammazzademoni possa portare sicurezza e determinazione all’interno del corpo. Poco prima della conclusione, viene mostrata la convocazione di Akaza, la Terza Luna Crescente che ha ucciso Kyojuro Rengoku, all’interno del Castello dell’Infinito.

La seconda stagione si conclude con un abbraccio commosso dei protagonisti, felici di aver superato anche questa disavventura. Per finire vi lasciamo al teaser trailer della terza stagione di Demon Slayer.