Demon Slayer 2x18, si preannuncio cambiamenti tra i Pilastri

Nella seconda stagione di Demon Slayer abbiamo conosciuto in maniera approfondita due Pilastri, quello delle Fiamme e quello del Suono. Il primo, ovvero Kyojuro Rengoku, è morto nell'arco narrativo del Treno Mugen in seguito allo scontro con Akaza, mentre Tengen Uzui è riuscito a sconfiggere Gyutaro, rimanendo però gravemente ferito nello scontro.

Così, in Demon Slayer 2x18 vediamo le cicatrici lasciate nei protagonisti dalla battaglia con la Sesta Luna Crescente. Quello che è stato maggiormente danneggiato dallo scontro è stato senza dubbio Tengen Uzui, che vediamo morente a causa del veleno di Gyutaro, circondato dalle sue tre mogli. Fortunatamente, i poteri curativi di Nezuko riescono a far scampare il Pilastro del Suono da morte certa.

Nonostante ciò, Uzui non riacquista la vista nell'occhio sfregiato da Gyutaro, né tantomeno potrà farsi ricrescere il braccio amputato. Dinnanzi a lui si presenta Ibanai Oburo, il Pilastro dei Serpenti, che si congratula con Uzui per la vittoria con la Sesta Luna Crescente. Quando però Tengen comunica la sua volontà di ritirarsi dal ruolo di Pilastro del Suono, Oburo si oppone, chiedendogli di morire come Pilastro.

Tengen Uzui rimane però fermo sulla sua decisione: vuole vivere in pace la vita con le sue tre mogli. Oburo afferma poi che vista la morte di Rengoku e il ritiro di Uzui, sarà necessario trovare ben due nuovi Pilastri, che potrebbero essere presentati in Demon Slayer 3. Tengen Uzui consiglia al Pilastro dei Serpenti Tanjiro Kamado come suo successore, visto che il ragazzo ha raggiunto un livello di combattimento altissimo.

I prossimi due Pilastri potrebbero essere quindi scelti tra Tanjiro, Inosuke e Zenitsu? I tre ragazzi hanno molta strada da fare, ma il loro talento da ammazzademoni è sicuramente fuori discussione.