Demon Slayer 2x18, ecco le reazioni dei fan al finale di stagione

Come possiamo vedere nei vari tweet in coda alla notizia, la community di Demon Slayer ha manifestato un entusiasmo incredibile . Per @HRK_KNY la puntata 2x18 è la seconda migliore dell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse, mentre @vmpirds definisce la serie come un capolavoro visivo. C'è poi @thickkittens che ci mostra le sue emozioni con un simpatico meme, e @anigates che già non vede l'ora di gustare la terza stagione di Demon Slayer , ufficializzata con un teaser trailer .

Final episode was so good 😭🔥My second favourite episode of RLD arc. This season was peak shonen! Swordsmith Village arc is confirmed too let's fcking gooooo!!! Demon Slayer fans are always winning. #DemonSlayer #DemonSlayerSeason2 #KimetsuNoYaiba #鬼滅最終回 #鬼滅の刃 pic.twitter.com/3EUQUsMHY6 — ꫝꪹƙ🌙 (@HRK_KNY) February 13, 2022

An amazing send off for the final episode! CAN'T WAIT FOR SEASON 3 #DemonSlayerSeason3 #DemonSlayerSeason2 pic.twitter.com/dBI6qQOAVg — Spirit (@anigates) February 13, 2022

This was arc so good I can't put it into words thank you ufoable for bringing us this masterpiece.#DemonSlayerSeason2#DemonSlayer pic.twitter.com/Qdg4PSJEC9 — trashboi (@Kingbroly2) February 13, 2022