Demon Slayer 3 sarà 1-cour: ecco il numero di episodi della terza stagione

La seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non ha di certo concluso l'avventura di Tanjiro Kamado e compagnia, ancora alle prese con l'orda oscura generata da Kibutsuji Muzan, il malvagio essere in grado di creare demoni mangia uomini che terrorizzano interi villaggi del Giappone di inizio 900. Infatti, è in programma la stagione 3.

La serie quindi continuerà con altri eventi, che sono stati in parte anticipati dal film speciale Demon Slayer: Verso il Villaggio di Forgiatori di Katana. Ci saranno nuovi personaggi sia dalla parte dei buoni che da quella dei cattivi, con scontri che si fanno sempre più intensi, man mano che ci si avvicina ai livelli di forza assoluti sia dei cacciatori che delle lune demoniache. Ma quanto durerà Demon Slayer stagione 3?

Il prossimo ciclo di episodi inizierà a breve, e la sua durata è già stata confermata. Demon Slayer 3 è composto da 1-cour, ciò vuol dire che verrà trasmesso soltanto durante la stagione primaverile. Ciò che significa? Entro fine giugno, l'anime si sarà concluso e pertanto Demon Slayer 3 durerà tra gli 11 e i 13 episodi circa. Considerato che il primo episodio ha una durata molto più lunga del solito - un'ora contro i classici venti minuti - è possibile che ci sarà un conteggio di episodi totale inferiore.

In ogni caso, la sfida per Tanjiro e gli altri pilastri è alle porte. Durante la prossima decina di episodi, i protagonisti tenteranno ancora di più di avvicinarsi a Kibutsuji Muzan, così da poterlo sconfiggere una votla per tutte. Il trailer di Demon Slayer 3 anticipa alcuni eventi in arrivo.