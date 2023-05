Demon Slayer 3: l'aggressività di Tanjiro ha effetto? La furia contro Hantengu

Il villaggio dei forgiatori è in pericolo. Sono passati pochi episodi dall'inizio di Demon Slayer stagione 3, eppure i demoni sono andati subito all'attacco. C'è stato poco tempo per allenarsi e riposarsi, con Tanjiro e Nezuko subito gettati nell'azione, così come è successo al pilastro dell'amore e al pilastro della nebbia.

In Demon Slayer 3x04 si è manifestato in tutta la sua forza Hantengu, apparentemente un demone debole e pauroso, che però può sprigionare tutta la sua aggressività dividendosi in più entità, che rappresentano le emozioni negative di un umano. La cattiveria di Hantengu si è vista contro Nezuko, ma anche Tanjiro ha faticato per tenerlo a bada. Questa moltiplicazione di corpi ha reso molto difficile affrontare questo demone e per questo il protagonista di Demon Slayer ha dovuto lottare al massimo delle sue forze.

Non è un caso se Hantengu è la quarta luna crescente, quindi una delle creature più forti al servizio di Kibutsuji Muzan. Nel nuovo episodio di Demon Slayer, Tanjiro si è ritrovato da solo ad affrontare una manifestazione delle lingue dei corpi, che lo attaccano con un colpo sonoro. Il protagonista però riflette e non si fa sopraffare e osserva proprio le lingue, dove sono impressi dei kanji: è quello il bersaglio a cui mirare.

Come si vede nella clip in basso caricata su Twitter, Tanjiro non si fa scrupoli e perfora una delle lingue, che poi subisce i danni espellendo una grossa quantità di sangue. Ovviamente serve molto altro per abbattere una luna crescente e Tanjiro si ritrova immediatamente in pericolo pochi secondi dopo.