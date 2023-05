Demon Slayer 3 e la forza dell'amore: un video per la battaglia di Mitsuri Kanroji

Ci sono tanti cacciatori di demoni in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'anime dove Tanjiro deve abbattere il demone Kibutsuji Muzan e trovare un metodo che riporti la sorella Nezuko alla normalità. Il ragazzo ha avuto l'onore di combattere al fianco dei più forti spadaccini della propria epoca, i pilastri di questa organizzazione segreta.

Se nella prima stagione fu il turno di vedere all'opera Kocho Shinobu e Giyu Tomioka, seguiti nella seconda stagione dal fiammeggiante Rengoku Kyojuro e l'appariscente Uzui Tengen, stavolta ci sono altri due pilastri che si lanciano nella lotta senza alcun timore. In Demon Slayer 3 ci sono Mitsuri Kanroji e Tokito Muichiro nella stessa area invasa dai demoni di Muzan. Il villaggio dei forgiatori è in pericolo e Muichiro si è già dato da fare.

Sull'altro fronte, invece, Hantengu sta tenendo impegnati Tanjiro, Nezuko e Genya Shinazugawa, tuttavia stanno arrivando rinforzi. All'appello manca ovviamente uno dei guerrieri più forti che si trova al villaggio, la potente Mitsuri Kanroji. L'episodio di Demon Slayer 3x05 ha messo in mostra le grandi doti da combattente di questo personaggio, che finora era rimasto abbastanza nell'ombra.

Il video in basso mostra la forza del pilastro dell'amore: la nichirin elastica e in stile frusta, usata in combinazione con l'eccezionale potenza fisica della donna, mette in risalto le tecniche d'amore di Mitsuri Kanroji che abbatte un gigantesco pesce demoniaco che stava creando danni nel villaggio in men che non si dica. Naturalmente, la vera battaglia per lei ancora deve cominciare, dato che Hantengu è ancora in circolazione con tutti i suoi cloni.