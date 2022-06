Demon Slayer 3, gli animatori di studio Ufotable pubblicano un'illustrazione del villain

Demon Slayer, ultimamente, sta facendo parlare poco di sé. Dopo la conclusione a marzo della seconda stagione, che ha adattato ben due archi narrativi dell'omonimo manga, studio Ufotable ha annunciato la terza stagione di Demon Slayer con un trailer, volto a introdurre gli spettatori all'arco narrativo del Villaggio dei Forgiatori di Spade.

Ad accompagnare nella loro avventura Tanjiro, Inosuke e Zenitsu saranno due nuovi pilastri, che daranno manforte ai ragazzi nelle difficoltà. Saranno presenti però anche nuovi, terribili demoni nati dal sangue di Kibutsuji Muzan, i quali non avranno pietà alcuna del Villaggio dei Forgiatori di Spade.

Per rilanciare l'hype su Demon Slayer, alcuni animatori di studio Ufotable hanno pubblicato in rete uno sketch di Doma, Seconda Luna Crescente. Nell'illustrazione, il demone ha le mani in primo piano completamente ricoperte di sangue, che troviamo anche agli angoli della sua bocca. In grande risalto anche i canini di Doma e i suoi occhi, che come quelli delle altre Lune presentano il suo numero. Il demone è contornato da un'atmosfera invernale, con tanto di fiocchi di neve che gli cadono intorno.

Potete vedere l'illustrazione di studio Ufotable nel post Reddit di @KnYchan2. Doma sarà uno dei villain più temibili di Demon Slayer 3, e ci viene spontaneo chiederci se Tanjiro e i suoi compagni saranno alla sua altezza.

Vi lasciamo alle reazioni dei fan al trailer di Demon Slayer 3.