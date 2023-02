Demon Slayer 3: l'animazione raggiungerà nuovi livelli, parola del producer

Le prime due stagioni di Demon Slayerì, insieme allo straordinario successo della pellicola Il Treno Mugen, attualmente il film anime con più incassi della storia, hanno riscontrato un enorme successo tra i fan del manga. Lo stesso risultato sembra essere in vista per la terza stagione, che secondo un producer sarà di qualità superiore.

Il debutto del nuovo arco narrativo, ambientato nel villaggio di forgiatori di spade, ha già ricevuto un’incredibile accoglienza in patria, e l’avvicinarsi della data d’uscita ufficiale della terza stagione, fissata per aprile 2023, non fa altro che aumentare le alte aspettative della community. Ad alimentarle ulteriormente sono state le parole del produttore Yuma Takahashi, il quale ricopre lo stesso ruolo dall’inizio della produzione a cura di Ufotable.

Come si legge nel post di @AniNewsAndFacts, disponibile in fondo alla pagina, il producer avrebbe infatti confermato un nuovo livello di animazione nella terza stagione. Sebbene la frase si riferisca unicamente al prossimo arco narrativo, possiamo aspettarci che lo studio d’animazione investirà in un lavoro sempre migliore per una serie che ha facilmente scalato le classifiche diventando in breve tempo un vero e proprio fenomeno mediatico, in grado di superare anche capolavori indiscussi come La Città Incantata dello Studio Ghibli.

Voi cosa vi aspettate dalla terza stagione di Demon Slayer? Vi hanno colpito o sorpreso le parole di Takahashi? Ditecelo, come di consueto, lasciando un commento qui sotto. Per finire, ricordiamo che per celebrare San Valentino è stata pubblicata un'illustrazione dedicata ai personaggi femminili della serie, e vi lasciamo all'ultimo trailer dell'anime, dove la Squadra Ammazzedemoni è tornata in azione.