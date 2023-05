Demon Slayer 3, animazioni spettacolari per il Respiro del Sole: l'attacco di Tanjiro

Gli inizi di Demon Slayer, ormai risalenti ad alcuni anni fa, videro il giovane Tanjiro Kamado imparare a maneggiare la spada, la katana ammazzademoni denominata nichirin. Insieme a essa, faceva uso di una respirazione speciale, la respirazione dell'acqua, che incrementava le sue capacità fisiche permettendogli attacchi unici e leggiadri.

L'avventura al Villaggio dei Forgiatori di Demon Slayer conferma però una trasformazione per Tanjiro e le sue tecniche. Il ragazzo sta sfruttando sempre meno l'originale respirazione dell'acqua, proiettandosi verso una nuova abilità di combattimento denominata respirazione del sole, un'arte quasi dispersa nel tempo e su cui quasi nessuno riesce a reperire informazioni. Tuttavia, Tanjiro la sta imparando e riesce ad applicarla anche nei momenti più concitati, come durante lo scontro con le Lune Crescenti.

Dopo averla sfruttata nel quartiere a luci rosse contro Daki e Gyutaro, Tanjiro usa di nuovo la respirazione del sole contro Hantengu in una spettacolare animazione. L'episodio 3x05 di Demon Slayer ha lasciato gli spettatori allibiti per la qualità delle scene che Ufotable ha realizzato. Partendo da una posa con la katana tenuta dritta, Tanjiro inizia a respirare per prepararsi a una nuova mossa: con la proiezione di Yoriichi dietro di sé, Tanjiro usa la respirazione del sole per creare un flusso di fuoco a forma di drago e colpire così il suo nemico al collo.

In tanti su Twitter hanno postato il video in questione, che potete osservare in basso. Ovviamente in molti sono andati in visibilio per questa creazione, che ha messo in difficoltà Hantengu.