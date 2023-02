Demon Slayer 3 parte col botto: l'anteprima della nuova stagione è un successo

Demon Slayer 3 è uno degli anime più attesi del 2023, un seguito di un adattamento televisivo, quello del manga di Koyoharu Gotouge, che ha macinato profitti e record uno dietro l'altro. L'approdo dei nuovi episodi sono previsti ad aprile, tuttavia la premiere ha già ricevuto una straordinaria accoglienza in Giappone.

Crunchyroll ha portato nei cinema giapponesi le ultime 2 puntate di Demon Slayer 2 e la prima della terza stagione, un piccolo evento speciale in attesa del nuovo anime che debutterà nella stagione primaverile. In quest'occasione, tuttavia, è trapelata anche una prima immagine di Kanorji, in uscita nuda da una vasca, che ha immediatamente fatto il giro della rete.

Parlando di numeri, inoltre, il successo della saga viene ulteriormente enfatizzato dalle entrate della pellicola in tre giorni dell'evento che si riassumono in più di 8 milioni di euro a fronte di oltre 813mila spettatori. Il film promozionale di Crunchyroll, dunque, non fa che ribadire l'interesse della community nei riguardi della terza stagione di Demon Slayer che si preannuncia più avvincente che mai.

