Demon Slayer 3: quali sono i capitoli che l'anime adatterà nella prossima saga?

Sono stati mesi intensi, specialmente con gli ultimi episodi, ma i fan hanno visto il finale di Demon Slayer 2. La lotta contro Daki e Gyutaro è terminata non senza sforzi, ma alla fine gli eroi sono riusciti a farcela ancora una volta. Però i lavori già sono in atto per preparare i contenuti del prossimo ciclo di episodi.

Con la fine della seconda stagione, è stato rivelato il teaser trailer di Demon Slayer stagione 3, che ha anche un sottotitolo ufficiale già annunciato: saga del villaggio dei forgiatori. Una saga molto particolare nel manga e, come si vede nella locandina ufficiale, ci saranno due pilastri in azione che finora non erano stati visti molto, ovvero Tokito Muichiro e Mitsuri Kanroji. Quanti saranno i capitoli che adatterà Demon Slayer stagione 3?

La saga in questione dura ben 28 capitoli, dal 100 al 127, che occupano dal volume 12 al 15 di Demon Slayer. La durata di questo prossimo arco narrativo è praticamente identica a quella del quartiere a luci rosse, pertanto è anche da attendersi una durata di episodi molto simile quando nel 2023 l'emittente concluderà la trasmissione.

Non è da escludere tuttavia che questa stagione inserisca al suo interno anche il piccolo arco narrativo successivo, formato da soli 9 capitoli e che sarà l'ultimo passo prima della guerra finale contro Kibutsuji Muzan.