Demon Slayer 3, chi saranno i villain della prossima stagione?

Si è chiusa, dopo diversi mesi di trasmissione, la seconda stagione di Demon Slayer. Mentre la prima parte si è concentrata sul rivisitare gli eventi del Treno Mugen, la seconda ha invece raccontato del quartiere dei piaceri e dei nemici che lì si erano stabiliti. L'avversaria è stata la sesta luna crescente, composta dai fratelli Daki e Gyutaro.

La trasmissione di Demon Slayer 2 ha avuto un successo elevato e pertanto non poteva non arrivare un rinnovo per un altro ciclo di episodi. Demon Slayer 3 è già ufficiale e, visto il sottotitolo e le key visual divulgate, è stato reso noto che si concentrerà sull'arco del villaggio dei forgiatori di spade. Quali saranno i villain di Demon Slayer 3?

L'arco narrativo è composto da 28 capitoli e vede la presenza di due cacciatori di demoni, Mitsuri Kanroji e Tokito Muichiro, ma vede anche la presenza di ben due nemici. A mettere i bastoni tra le ruote ai protagonisti ci penseranno la quarta e la quinta luna crescente, rispettivamente Hantengu e Gyokko, che sono stati già intravisti in una delle riunioni di Kibutsuji Muzan.

Hantengu si presenta come un ometto gobbo, con la testa deformata e ricca di bozzi, e insicuro. Gyokko invece si nasconde in un vaso da cui emerge questo essere quasi etereo e molto simile a un genio della lampada. Saranno loro i due avversari di Demon Slayer 3.