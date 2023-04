Demon Slayer 3: fanno la loro comparsa i due demoni più forti

I vari trailer di Demon Slayer 3 hanno preparato per diversi mesi gli spettatori agli eventi in programma. Con il film andato in scena nei cinema nipponici, poi, è stato approfondito ciò che sarebbe accaduto, dando un'infarinatura sull'ambientazione e sui nemici che avrebbero messo i bastoni tra le ruote a Tanjiro e compagni al villaggio.

Adesso però si fa sul serio col debutto su Crunchyroll di Demon Slayer stagione 3, stavolta con il primo episodio effettivo che riprende lì da dove si era interrotta la stagione precedente. Dopo la fine di Daki e Gyutaro, le lune crescenti che occupavano la sesta posizione nello scacchiere di Muzan, c'è una riunione dei nemici più forti. Tra questi c'è Akaza, terza luna crescente, che si trova invischiato in una breve discussione con uno dei due demoni più forti.

Ed è proprio in questa situazione che si è generata nella Fortezza dell'Infinito di Kibutsuji Muzan che vengono presentate le due lune crescenti più forti. La seconda luna è Douma, un uomo dal colorito molto pallido e dai capelli principalmente biondi ma con una vistosa macchia rossa al centro della testa, dal modo di fare estroverso e scocciante, almeno per Akaza. La lite viene sedata però dalla prima delle lune crescenti, il pericoloso e terrificante Kokushibo, un uomo dal volto sfigurato da ben tre paia d'occhi, che in generale ricorda molto uno spadaccino.

Il video in basso tratto dal primo episodio di Demon Slayer 3 presenta il volto di Kokushibo, con tanto di musiche che enfatizzano questo momento. Vi aspettavate degli esseri così terribili?