Demon Slayer 3: cosa sta accadendo a Genya? Il macabro cliffhanger dell'episodio 5

La terza stagione di Demon Slayer è finalmente giunta a un importante punto di svolta. Tanjiro Kamado sembra aver compreso come strappare la vittoria nella battaglia dello Swordsmith Village Arc contro la Quarta Luna Crescente, ma non tutto volge per il verso giusto.

Con Demon Slayer 3x05 Ufotable ha osato con animazioni pazzesche che combinano la 3DCG al più comune stile in due dimensioni. Ma ciò che maggiormente ha colpito gli spettatori è quel clamoroso colpo di scena che chiude la puntata.

Nel quinto episodio di Demon Slayer Stagione 3 Tanjiro ottiene una grande vittoria, potendo utilizzare l'Hinokami Kagura grazie al contributo di sua sorella Nezuko. Il giovane cacciatore di demoni riesce a tagliare con il suo Respiro del Sole tre delle teste di Hantengu, con un quarta che appare nelle mani di Genya. Quando però Tanjiro si avvicina all'amico fiducioso della vittoria, nota che in Genya c'è qualcosa che non va.

Demon Slayer 3 ha reintrodotto il personaggio di Genya Shinazugawa mettendo subito in chiaro che egli non fosse un comune cacciatore di diavoli. Non solo è l'unico a utilizzare un'arma da fuoco, ma in Demon Slayer 3x04 dimostra mirabolanti capacità di recupero.

Genya sembra nascondere un segreto e questo viene a galla nella quinta puntata. Genya è diventato un demone nel corso del combattimento contro Hantengu, ma ancora non è chiaro se il giovane cacciatore sia in grado di controllare questa forma, oppure se sia una trasformazione magari dovuta a un attacco della Luna Crescente.