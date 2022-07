Demon Slayer 3: due membri dello staff aumentano l'hype per la prossima stagione

La season 2 di Demon Slayer è stata un fuoco d'artificio continuo, con animazioni di livello altissimo messe in scena da Ufotable. Lo studio ora si sta prendendo una pausa dalla trasmissione del progetto, ma sta già lavorando al futuro della serie. In contemporanea con l'ultimo episodio della stagione 2 infatti è stato annunciato Demon Slayer 3.

Il primo teaser ha mostrato due nuovi personaggi e chi non ha letto il manga non sa cosa aspettarsi da Demon Slayer stagione 3. L'hype è comunque altissimo, anche se sarà necessario attendere ancora diversi mesi prima di avere la possibilità di vederlo. Ad alzare però l'asticella ci pensa il produttore Yuma Takahashi, affiancato da Natsuki Hanae, doppiatore giapponese di Tanjiro Kamado.

Durante l'Anime Expo, Takahashi ha confermato che lo studio Ufotable sta facendo del suo meglio per l'arco del villaggio dei forgiatori di spade, così come ha fatto per le stagioni precedenti e per il film. Tanjiro continuerà a crescere e la storia sarà un modo per presentare questa maturazione. E proprio su Tanjiro interviene anche Hanae, che è eccitato di vedere come crescerà, ma è anche in spasmodica attesa di vedere in azione i due pilastri che accompagneranno il protagonista in questo nuovo arco narrativo di Demon Slayer.