Demon Slayer 3: flop per l'home video? Le vendite dello Swordsmith Village Arc deludono

Il palinsesto autunnale ha riportato in scena il corpo dei Cacciatori di Demoni, questa volta impegnati in una battaglia con ben due demoni facenti parte delle Lune Crescenti al servizio di Muzan Kibutsuki. Ma Demon Slayer 3 si è rivelato un flop? Le vendite dell'home video non stanno convincendo.

Anche con la stagione 3 di Demon Slayer Ufotable ha confezionato un adattamento con i fiocchi. L'arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana è tuttavia uno dei più deboli dell'opera di Koyoharu Gotoge e per questo non ha pienamente convito gli spettatori. Le numerose critiche su Demon Slayer 3 si stanno ripercuotendo sulle vendite dell'home video.

Nella sua prima settimana di uscita in Giappone, l'edizione Blu-ray/DVD di Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer Stagione 3 ha venduto un totale di 13.360 copie. Sebbene questi numeri non siano tanto disastrosi e preoccupanti quanto quelli dell'home video di Chainsaw Man, non reggono il paragone se raffrontati con le vendite delle scorse stagioni. La Stagione 2 di Demon Slayer ha infatti raggiunto un totale di 22 mila copie vendute nella prima settimana, mentre nella stessa finesta la prima stagione ha fatto addirittura registra un totale di ben 30 mila copie vendute.

Questo declino nelle vendite può essere analizzato attraverso due dati di fatto. Il mercato dell'home video non è più fruttuoso come un tempo, in conseguenza alla crescente popolarità delle numerose piattaforme di streaming disponibili sul web. Il calo è poi dovuto proprio allo Swordsmith Village Arc, saga in cui sono assenti due dei personaggi più popolari, Inosuke e Zenitsu, e il cui ritmo viene troppo spesso interrotto da flashback.