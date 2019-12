Demon Slayer: riviviamo l'episodio 19 con tre incredibili fan art, quale preferite?

L'anime di Demon Slayer si è ormai concluso da qualche mese ma come avrete sicuramente intuito, la passione per il lavoro di Koyoharu Gotouge non ha fatto che crescere giorno dopo giorno. A tal proposito oggi abbiamo deciso di mostrarvi tre delle migliori fan art che siano comparse sul web, ritraenti ovviamente l'iconico scontro dell'episodio 19.

La prima è dell'artista Ivan-Ordinario e raffigura l'esatto momento in cui Tanjiro si appresta a decapitare Rei, subito dopo aver padroneggiato l'Hinokami Kagura. La seconda, realizzata da Fliplb, aggiunge al mix Nezuko, bloccata dai fili della quinta luna inferiore e pronta ad utilizzare la tecnica del sangue espolsivo. Il disegno di 3pencils sembra invece presentare una divertente citazione a Le Bizzarre Avventure di Jojo e mostra Tanjiro pronto ad attaccare il suo avversario. Tutti e tre gli artwork sono visibili su Deviant Art.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tornerà nel 2020, con l'uscita del primo film ufficiale della serie. Il manga intanto sta continuando a frantumare record, con più di 25 milioni di copie vendute e il titolo di re delle vendite nel 2019. Proseguendo su questa strada l'opera di Gotouge potrebbe davvero diventare un cult degli shonen.

E voi cosa ne pensate? Quale dei tre disegni vi piace di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!