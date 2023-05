Demon Slayer 3, la key visual è da paura: inizia il vero scontro, cacciatori VS demoni

Demon Slayer, conosciuto anche come Kimetsu no Yaiba, è un popolare manga creato da Koyoharu Gotouge. La storia segue le avventure di Tanjiro Kamado, un giovane ragazzo che diventa un cacciatore di demoni dopo che la sua famiglia viene massacrata da un demone e sua sorella Nezuko viene trasformata in un demone.

Una storia quindi tragica che ha suscitato le simpatie dei lettori di Weekly Shonen Jump, abbastanza da trasformare la serie in un anime. Ufotable poi ci ha messo del suo e ha trasformato Demon Slayer in uno dei progetti più redditizi di sempre, con un anime realizzato alla perfezione. Le prime due stagioni e il film della serie sono stati acclamati per le scene spettacolari e adrenaliniche, come sarà la terza stagione?

Attualmente in corso, la terza stagione di Demon Slayer sta già per raggiungere un momento culminante. I due demoni Gyokko e Hantengu, rispettivamente quinta e quarta luna crescente del gruppo di demoni che seguono Kibutsuji Muzan, hanno attaccato il villaggio dei forgiatori. Dopo alcune prime schermaglie, finalmente hanno mostrato le loro vere forme e si stanno preparando a un intenso combattimento contro i cacciatori di demoni lì presenti. La fase finale di Demon Slayer 3 inizia con questo poster speciale, che vede a destra i cacciatori Tanjiro Kamado, Mitsuri Kanroji, Giyu Tomioka e Genya Shinazugawa, affiancati da Nezuko, mentre sulla sinistra ci sono le due creature demoniache di Kibutsuji Muzan.

Una key visual di Demon Slayer 3 che non fa altro che creare hype per gli ultimi episodi di questa stagione tanto attesa e che si concluderà a giugno 2023.