Demon Slayer 3: leakata la scena del bagno di Mitsuri Kanroji, è già virale

Demon Slayer è un anime che si regge molto sull'azione, sulla vivacità dei propri personaggi e sull'oscurità che avvolge tutta la storia. Non si può parlare della storia di Koyoharu Gotouge come un ecchi, o comunque sorretto da un fanservice erotico, che in realtà è quasi sempre assente. Quasi, perché ci sono alcune scene che strizzano l'occhio.

E una di queste scene arriva proprio nella prossima stagione dell'anime. Ovviamente chi ha letto il manga già conosce il riferimento: la scena del bagno di Mitsuri Kanroji. Il pilastro dell'amore, dopo la sua breve comparsa nel giardino della casa di Kagaya Ubuyashiki, praticamente non compare più nell'anime di Demon Slayer se non per qualche breve secondo. Così come tutti gli altri pilastri, però, si ritaglia il proprio spazio durante i combattimenti con i demoni più forti.

In queste ore, sono arrivati gli attesi aggiornamenti su Demon Slayer 3 che hanno visto diversi trailer: una parte è stata dedicata alle sei Lune Crescenti, le creature più forti al servizio di Kibutsuji Muzan, un'altra a un breve video che rivela chi si occuperà dell'opening della stagione prossima. Nel mezzo, c'è stato un leak della scena del bagno di Mitsuri Kanroji. La scena fanservice di Demon Slayer 3 è disponibile nel tweet in basso ed è ovviamente diventata subito virale in rete.

Così come nel manga, Mitsuri Kanroji è nuda, con i capelli rosa e verdi che però coprono il seno abbondante dell'eroina dell'opera. La seconda scena, si concentra invece sulla schiena del personaggio, realizzata in maniera dettagliata e in modo tale che evidenzi le spalle e i muscoli della donna che, ricordiamo, è una delle cacciatrici di demoni più forti in circolazione. Ovviamente, sarà uno dei pochi momenti non asfissianti della prossima stagione, che si preannuncia ancora ricca d'azione e battaglie.