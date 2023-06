Demon Slayer 3 manda in crash Crunchyroll: l'ultima puntata fa impazzire i fan

L'anime di Demon Slayer conta una delle fanbase più vaste, ma forse Crunchyroll non si aspettava quello che sarebbe potuto succedere con la trasmissione dell'ultima puntata della terza stagione. L'ultimo appuntamento con Tanjiro, Genya e gli altri ha causato il crash della piattaforma streaming.

Il finale di stagione di Demon Slayer 3 consiste in un maxi episodio della durata di oltre un'ora che include peraltro alcuni contenuti originali non presenti nel manga scritto da Koyoharu Gotoge. Viste le premesse, la community di appassionati era ovviamente in fermento per l'arrivo in simulcast streaming della puntata 11 della stagione 3 di Demon Slayer.

Al momento dell'uscita ufficiale dell'episodio, Crunchyroll è stato mandato in crash dai fan di Demon Slayer. Gli utenti connessi contemporaneamente erano così tanti da causare il down della piattaforma streaming di Sony e creare numerosi disservizi.

Non è la prima volta che Crunchyroll incappa in problemi di tale genere. Senza andare troppo a ritroso, poco tempo fa una situazione simile era già accaduta con Attack on Titan Final Season. Quando si parla di Demon Slayer è lecito aspettarsi un avvenimento del genere, ma Crunchyroll non avrebbe potuto farsi trovare più preparato. Quando un sito web viene caricato da una così elevata mole di traffico simultaneo, il crash è praticamente sicuro. Il team ha comunque affrontato la situazione con celerità permettendo a tutti i fan di guardare la tanto attesa puntata. Vi ricordiamo comunque che la Stagione 4 di Demon Slayer è stata annunciata con un trailer.