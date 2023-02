Demon Slayer 3: novità in arrivo per l'arco sul villaggio di forgiatori di katana

Prima il successo dell’anime ad opera di Ufotable, cresciuto in maniera esponenziale grazie al film Il Treno Mugen, e la riconferma dell’alta qualità produttiva con la seconda stagione di Demon Slayer, hanno alimentato le aspettative per il ritorno dell’anime, previsto per aprile 2023, e di cui arriveranno presto nuove informazioni e dettagli.

In Giappone, lo speciale riassuntivo della conclusione della seconda stagione, e l’anticipazione di ciò che vedremo nella saga del villaggio di forgiatori di katane, ha sorpreso gli appassionati, che riceveranno molto presto un aggiornamento. Come specificato nel post della pagina ufficiale dell’anime, riportando in calce alla notizia, il 1 marzo 2023 verrà pubblicato uno speciale interamente dedicato al nuovo arco narrativo.

Visto l’avvicinarsi del periodo d’uscita, fissato per un generico 2023, appare probabile la conferma di una data d’uscita precisa, e magari anche un trailer che presenti i Pilastri e altri personaggi che giocheranno un ruolo centrale al fianco, o contro, Tanjiro e compagni nel corso della terza stagione. Potrebbe essere possibile anche la rivelazione in anteprima della ending theme, altro tassello mancante prima del ritorno ufficiale dell’anime.

E voi cosa vi aspettate da questo imminente annuncio? Ditecelo, come di consueto, nella sezione commenti. Per concludere, ricordiamo che uno dei producer della serie ha confermato un salto di qualità nelle animazione della terza stagione di Demon Slayer, e vi lasciamo ad un sensuale cosplay di Daki dai capelli neri.