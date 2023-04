Demon Slayer 3: novità sull'ending, sarà cantata da Man With a Mission e milet

La terza stagione di Demon Slayer ha finalmente debuttato su Crunchyroll, e in seguito alle ottime critiche ricevute in merito al primo episodio, piuttosto ricco di eventi fondamentali nell’arco narrativo ambientato nel villaggio dei forgiatori di katane, sono arrivate novità sulla sigla di chiusura, nata da un’interessante collaborazione.

Lo staff di Ufotable ha infatti pubblicato nuovi dettagli riguardanti l’ending della terza stagione. Il pezzo, dal titolo “Koi Kogare”, traducibile con “desiderio”, è il risultato del feat tra MAN WITH A MISSION e milet. I primi sono un gruppo alternative rock nato nel 2010 e composto da cinque membri che durante i concerti si divertono ad indossare delle maschere da lupo, una strana coincidenza con la maschera da cinghiale indossata da Inozuke, mentre milet è una cantante J-pop con due album pubblicati dal 2018.

Una loro collaborazione è avvenuta anche per la realizzazione di Kizuna no Kiseki, opening theme della nuova avventura di Tanjiro e compagni. Il testo della canzone è stato scritto da Yuki Kajiura, compositore della serie dalla prima stagione dell’anime. L’uscita di Koi Kogare, in base a quanto comunicato da Ufotable stessa, è prevista per il 17 aprile 2023. Se avete già visto il primo episodio della terza stagione di Demon Slayer fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che la scena del bagno del Pilastro dell’Amore è stata trasposta nell’anime, e vi lasciamo alla nostra recensione di Demon Slayer 3x01.