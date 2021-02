Demon Slayer, 3 nuovi capitoli in arrivo: uno sarà ambientato dopo gli eventi del manga

Il manga di Demon Slayer è finito ormai da diversi mesi, lasciando tuttavia con sé un successo a dir poco clamoroso. L'opera di Koyoharu Gotouge ha avuto modo di farsi conoscere in tutto il mondo seppur il il finale della storia non abbia convinto del tutto i lettori. La sensei, per questo, ne ha approfittato per realizzare 3 nuovi capitoli.

Era dal 2008, ovvero dalla fondazione di Oircon, che un manga non riscuoteva i numeri di Demon Slayer, successo che fanno del piccolo capolavoro di Koyoharu Gotouge un unicum del suo genere. A breve, inoltre, i lettori del manga avranno modo di ammirare 3 nuove gesta dei cacciatori di demoni in occasione dell'uscita del secondo fanbook della serie.

2 di questi saranno incentrati rispettivamente su una storiella inedita in cui appariranno alcuni demoni che abbiamo già incontrato, mentre l'altra, invece, sarà un compendio di alcune brevi storie disegnate dall'autrice durante la serializzazione del manga. Il terzo capitolo autoconclusivo, infine, è collocato dopo la fine degli eventi di Demon Slayer in cui faranno la loro apparizione Tanjiro e gli altri protagonisti. Il fanbook in questione uscirà in Giappone il prossimo 4 febbraio, vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi eventuali dettagli sui nuovi capitoli speciali del manga.

E voi, invece, siete interessati a questi 3 one-shot? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla nostra classifica sui Pilastri.