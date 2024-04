Demon Slayer, 3 personaggi che sono stati facilmente dimenticati

Koyoharu Gotoge ha dato vita a personaggi scritti magnificamente in Demon Slayer ma, allo stesso tempo, ha rinunciato a dare spazio a diverse figure che sono finite velocemente nel dimenticatoio. A chi ci riferiamo? Ne parliamo con spoiler nella prossima parte della notizia, quindi attenti!

La nonna di Tanjiro

Il momento in cui Tanjiro torna a casa e scopre che quasi tutta la sua famiglia (ad eccezione di Nezuko) è stata sterminata è, ad oggi, uno dei passaggi più strazianti dell'intera opera. Eppure, la nonna del protagonista, apparsa soltanto in una breve scena, con Tanjiro bambino in braccio, non ha un nome e non è stata tirata fuori neanche nel sogno di Enmu, confermando il disinteresse dell'autrice nei confronti di questo personaggio.

Murata

Murata è un cacciatore atipico che si distingue per i motivi sbagliati: non è particolarmente talentuoso, è un codardo e non esita a scappare quando la situazione si fa dura. In ogni sequenza che lo vede coinvolto viene utilizzato unicamente per offrire spunti comici all'anime e non ha tristemente mai rilievo nello svolgimento della trama.

Le Lune Calanti

Le Lune Demoniache sono state presentate come gli avversari più potenti di Demon Slayer. Le più deboli tra loro, chiamate Calanti, hanno avuto poche occasioni per brillare all'interno della serie. Infatti, dopo la sconfitta di Rui, sono state completamente disintegrate da Muzan e solo Enmu, la Luna Calante più potente, ha avuto screen time nel primo film di Demon Slayer (a proposito, siete ad un click dalla recensione di Demon Slayer Il Treno Mugen).

Prima di lasciarvi alla sezione commenti, vi ricordiamo che Demon Slayer 4 arriverà su Crunchyroll, quindi Tanjiro e compagni torneranno presto sui nostri schermi per prepararsi allo scontro finale dell'anime.

Su One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti di oggi.