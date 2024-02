Demon Slayer, 3 personaggi che necessiterebbero di uno spin-off!

A breve, Demon Slayer tornerà a deliziare i fan nei cinema italiani con un film che introdurrà il nuovo arco narrativo che verrà adattato nella stagione 4 dell'anime: l'Allenamento dei Pilastri. A meno di sorprese da parte di Ufotable, ci sono personaggi che verranno sfruttati poco anche nella trasposizione. Quali? Attenzione, seguiranno spoiler!

Michikatsu Tsugikuni

Pur essendo uno dei demoni più antichi e potenti dell'intera storia di Demon Slayer, entra in gioco solo nelle parti finali dell'opera, risultando comunque apprezzabile e memorabile. Uno spin-off che esplori la sua ascesa a Luna Crescente più forte di tutte potrebbe rivelare importanti retroscena emotivi sul personaggio e arricchirne la caratterizzazione, mai troppo esplorata nel manga di partenza.

Muzan Kibutsuji

Il Re dei Demoni è la creatura da cui discendono tutti gli altri demoni. Nonostante sia l'antagonista principale dell'opera, purtroppo, non abbiamo alcun dettaglio sul suo passato. Sappiamo solo che si trasformò in un demone a causa di una cura sperimentale assunta per cercare di sopravvivere ad una malattia terminale. Il resto del background narrativo del personaggio meriterebbe di essere approfondito in una serie a lui dedicata.

Yoriichi Tsugikuni

L'inventore della Respirazione del Sole è stato il più grande Cacciatore di Demoni della storia ed è stato l'unico a sottomettere Muzan con relativa facilità. Inutile dire che uno spin-off sul passato di questo strabiliante spadaccino, soprattutto se animato da Ufotable, porterebbe in scena battaglie sensazionali e approfondimenti interessanti su questa figura quasi mitologica.

E, a proposito di approfondimenti, vi segnaliamo che Demon Slayer 4 avrà del materiale esclusivo, assente nel manga, per cui l'interesse per la prossima stagione anime sul manga di Gotoge è altissimo.