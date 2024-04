Demon Slayer, i 3 personaggi scritti meglio nella storia di Koyoharu Gotoge

Grazie alla trasposizione animata da parte dello studio Ufotable, Demon Slayer di Koyoharu Gotoge ha raggiunto un successo internazionale. Oltre alla qualità delle animazioni, tale popolarità si deve anche all’ottima costruzione dei personaggi e dei loro percorsi. Ecco, quindi, i 3 personaggi con la scrittura più solida della serie.

Iniziamo da un demone, unico presente in questa classica, nonché uno dei più pericolosi avversari incontrati dai protagonisti nel corso della loro avventura: la Terza Luna Crescente Akaza. Già dalla sua prima apparizione, nella parte conclusiva dell’arco del Treno Mugen, Akaza si è dimostrato un combattente estremamente abile, a tal punto da uccidere il Pilastro della Fiamma Rengoku. Nonostante quest’azione terribile, il demone è stato rispettoso nei confronti dell’Hashira, e gli ha persino proposto di trasformarsi in demone per restare “vivo” e poter combattere con lui per sempre. Ciò che, però, rende Akaza davvero unico tra i demoni è la sua tragica backstory, e il modo in cui è stato attratto verso l’esistenza demoniaca.

Proseguiamo con Tanjiro Kamado, il protagonista della storia che, pur non essendo cresciuto tanto quanto altri personaggi piuttosto importanti, come sua sorella Nezuko, ha comunque attraverso numerosi cambiamenti. Da un ragazzo semplice, abituato a dover accudire i fratelli minori e aiutare sua madre in casa, Tanjiro si è trasformato in un cacciatore di demoni molto abile, affinando di volta in volta le proprie tecniche, ma mostrando una compassione insolita per i Demon Slayer. La maggior parte dei cacciatori, infatti, si scaglia contro i demoni con un unico obiettivo: distruggerli, mentre Tanjiro resta spesso colpito dal barlume di umanità presente in quelle creature, come abbiamo visto nello scontro con i fratelli Gyutaro e Daki. È questa doppia natura di grande combattente rispettoso e compassionevole che rende Tanjiro un personaggio ben scritto e più sfaccettato e approfondito di molti protagonisti shonen.

Infine, troviamo l’Hashira Kyojuro Rengoku, un personaggio apparso per pochi capitoli ed episodi, ma che ha saputo lasciare un segno profondo nella memoria dei fan. Rengoku era un combattente incredibile, e una persona esemplare, onorevole e disposto a sacrificare sé stesso per salvare gli innocenti. Era profondamente legato alla sua famiglia, e cercava di sostenere in ogni modo suo fratello minore, preoccupandosi molto anche di suo padre, Shinjuro, colto dalla depressione in seguito alla scomparsa prematura della moglie, morta per una malattia inguaribile. È stato proprio da Shinjuro, e a causa del suo ritiro, che Rengoku è diventato Hashira, mostrandosi sempre entusiasta di poter seguire quel percorso. Nel confronto con Akaza ha poi dato il meglio di sé, motivato da ricordi sulla sua famiglia.

My Hero Academia. Limited edition. Con Poster (Vol. 39) è uno dei più venduti oggi su