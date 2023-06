Demon Slayer 3: tra quei due Pilastri esiste una relazione amorosa?

La trasmissione della terza stagione di Demon Slayer è a un passo dalla fine. Il prossimo episodio dell'anime di Ufotable sarà infatti l'ultimo dell'arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana. Mentre si parla già della produzione di Demon Slayer 4, la serie mette da parte i combattimenti per concentrarsi su una possibile storia d'amore.

L'ultimo episodio di Demon Slayer 3 metterà fine al secondo dei combattimenti cominciati nel Villaggio dei Forgiatori di Katana, quello con la Quarta Luna Crescente Hantengu che coinvolge da una parte il trio composto da Tanjiro, Nezuko e Genya, e dall'altra la sola Mitsuri Kanroji. Il Pilastro dell'Amore si è schierato in difesa dei suoi più giovani compagni di squadra per fermare il temibile drago di legno Zohakuten controllato da Hantengu, ma in Demon Slayer non ci sono solamente combattimenti.

In Demon Slayer 3x10 Mitsuri accetta se stessa dopo aver rivissuto il proprio passato. Quando era più giovane, Mitsuri si sentiva emarginata dalla società a causa della sua smisurata forza fisica, per l'appetito impagabile e per lo strambo colore dei suoi capelli. Kanroji credeva di non poter mai trovare l'amore della sua vita e a causa di ciò decise di tingere i suoi capelli di nero e di fingere di essere debole. Fu solamente grazie alle parole del capofamiglia e alla squadra dei cacciatori di demoni che finalmente il Pilastro dell'Amore trovò un senso alla sua vita. Non solo, tra i componenti del Demon Slayer Corps. pare avere trovato anche l'amore.

In una delle scene del passato di Mitsuri Kanroji la vediamo mangiare al fianco di Obanai Iguro e ricevere imbarazzata un regalo dal Pilastro dei Serpenti. I calzettoni verdi che indossa costantemente sono un dono di Obanai. Per i fan, la love story tra Mitsuri e Obanai è già una delle più belle di tutto Demon Slayer.