Demon Slayer 3, ecco le reazioni dei fan al trailer della nuova stagione

Gli apprezzamenti per il Pilastro dell'Amore sono stati veramente moltissimi, mentre per quanto riguarda il Pilastro della Nebbia i fan sono rimasti più freddi. In coda alla notizia vi lasciamo le migliori reazioni della community al trailer di Demon Slayer 3 e vi rimandiamo al poster celebrativo dell'anime di Demon Slayer .

I nuovi Pilastri hanno scatenato le reazioni dei fan , soprattutto di quelli che li hanno già visti in azione nel manga di Koyoharu Gotouge. Attraverso Twitter, @ren_nkii è entusiasta per l'introduzione di due dei più forti personaggi di Demon Slayer, mentre @asakifox è innamorata del sorriso di Mitsuri, Pilastro dell'Amore. Su Reddit, anche squishedpies è rimasto folgorato dal Pilastro dell'Amore contrariamente da tananinho, che non vede l'ora di vedere il Pilastro della Nebbia in azione.

Introducing...

Muichiro Tokito the Mist Hashira

Mitsuri Kanroji the Love Hashira

two of the strongest character in Demon Slayer#DemonSlayer #kimetsu_no_yaiba pic.twitter.com/pnEaFD7KSV — ren ✘. (@ren_nkii) April 16, 2022

The new Demon Slayer trailer has me in love - ufotable never disappoints even in trailers



Mitsuri has the most precious smile!!! 💕💕 pic.twitter.com/30Amzbybse — ♡ Asaki Amber ♡ 🦊🍑 (@asakifox) April 16, 2022

So excited with the new trailer of Demon slayer: Swordsmith Village arc.

Muichiro(Mist hashira ) V

Gyokko (upper 5)

Mitsuri(Love hashira) V Hantengu(upper 4)🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵 — ☠️ DoomsDay ☠️ (@IbrahymAhmard) April 17, 2022