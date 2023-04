Demon Slayer 3: il Respiro della Nebbia di Muichiro Tokito

In Demon Slayer 3x03 cominciano le prime schermaglie. Il Villaggio dei Forgiatori di Katana, il luogo dove viene data luce alle Nichirin che permettono ai cacciatori di uccidere i demoni, viene preso d'assalto da due Lune Crescenti. L'Hashira Muichiro Tokito non si lascia cogliere impreparato mettendo subito in evidenza la sua forza.

Nonostante alcune critiche ricevute per la 3DCG di Demon Slayer 3x03, lo studio Ufotable ha incantato gli spettatori con il debutto del Respiro della Nebbia del Pilastro Muichiro Tokito.

Nel terzo episodio di Demon Slayer Stagione 3 Tokito si reca da Tanjiro per chiedergli del forgiatore a lui assegnato. La conversazione tra i due cacciatori viene interrotta dall'arrivo di soppiatto di Hantengu, la Quarta Luna Crescente. Mentre Tanjiro stenta a reagire, i riflessi dell'Hashira sono pronti a combattere la minaccia.

In un attimo, Muichiro Tokito attiva la Respirazione della Nebbia sferrando il Quarto Kata. Con il Respiro della Nebbia, una nebbia oscura circonda l'Hashira e il nemico, a cui di netto viene tranciata la testa. Tuttavia, questa fortissima e spettacolare tecnica non è sufficiente per eliminare la minaccia di Hantengu, il quale si rivela molto più pericoloso del suo aspetto innocuo. In Demon Slayer 3x03 Genya mette invece in mostra un'arma da fuoco che mai prima d'ora avevamo visto utilizzare da un cacciatore.