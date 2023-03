Demon Slayer 3: tutto ciò che sappiamo sul villaggio dei forgiatori di katane

Il 9 aprile 2023 in Giappone farà il suo debutto la terza, attesissima, stagione di Demon Slayer, e anche grazie al primo episodio trasmesso nel film Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katane, sono emersi importanti dettagli sulla prossima avventura di Tanjiro. Vediamo quindi come andrà a svilupparsi la parte iniziale della terza stagione.

Il nuovo arco narrativo dell’opera di Koyoharu Gotoge torna a seguire la storia del gruppo di Tanjiro qualche tempo dopo i terribili eventi del quartiere a luci rosse. Riprese le forze grazie ad un riposto nella Villa delle Farfalle, Tanjiro decide di recarsi nel villaggio di forgiatori di katana, solo per apprendere che Hotaro Haganezuka si rifiuta di procurargli un’altra spada, vista la sua poca attenzione nel mantenerla intatta.

Da quanto mostrato si tratta di un piccolo villaggio, sconosciuto persino a molti dei cacciatori di demoni. È lì che Tanjiro incontra Mitsuri Kanroji, Hashira dell’Amore, interessata a farsi riparare dell’equipaggiamento, e Genya Shinazugawa, fratello del Pilastro del Vento, che si rifiuta misteriosamente di mangiare qualsiasi cibo gli venga offerto nel villaggio.

Prima della fine dell’episodio, Tanjiro nota anche la presenza di Muichiro Tokito, Hashira della Nebbia, che sarà centrale nel corso della saga, insieme a Kanroji, per quanto ancora non sia stato specificato quale sia il suo reale obiettivo. Fuori dai confini del villaggio, Muzan Kibutsuji, antagonista principale della storia, convoca le cinque Lune Crescenti rimaste per informarle della morte di Daki e Gyutaro, e per chiedere loro di accelerare le ricerche per il giglio del ragno blu.

In conclusione, ricordiamo che il canale YouTube di That Works, specializzato nella forgiatura di armi, ha ricreato un’incredibile a accurata replica delle Nichirin usate da Tengen Uzui, il Pilastro del Suono, e vi lasciamo alle promettenti parole di un producer sulla qualità dell’anime.