Demon Slayer 3: le sei Lune Crescenti nel trailer del Swordsmith Village Arc

Come era stato promesso, nella data odierna sono arrivati aggiornamenti sulla terza stagione anime di Demon Slayer. L'adattamento del Swordsmith Village Arc è stato mostrato in un nuovo teaser che si focalizza sulle sei Lune Crescenti al servizio di Kibutsuji Muzan.

Attraverso una presentazione è stata ufficialmente svelata la opening della prossima stagione di Demon Slayer. Il tema di apertura che accompagnerà lo Swordsmith Village Arc è il brano "Kizuna no Kiseki (Bonds of Miracle)" interpretato da MAN WITH A MISSION, in collaborazione con la cantante Milet.

Il trailer di Demon Slayer 3 mette in mostra le Sei Lune Crescenti e i relativi doppiatori. Oltre ai già conosciuti Akaza e i fratelli Gyutaro e Daki, le altre Lune Crescenti di Demon Slayer sono Kokushibo, Hantengu, Gyokko e Douma. A doppiare questi antagonisti saranno Ryotaro Okiayu, Toshio Furukawa, Kousuke Toriumi e Mamoru Miyano.

In Giappone è già arrivato il nuovo film di Demon Slayer che include gli eventi degli episodi 10 e 11 della seconda stagione anime e la prima puntata della stagione 3. L'appuntamento con la serie animata di Ufotable è invece fissato per il mese di aprile 2023. La direzione di questa stagione è stata presa da Haruo Sotozaki, con Akira Matsushima e Miyuki Sato come character designer.