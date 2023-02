Demon Slayer 3: la Squadra Ammazza Demoni è pronta a combattere nel nuovo trailer

La terza stagione di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba è cominciata in anteprima in Giappone con una speciale proiezione cinematografica che raccoglie gli ultimi due episodi dell'arco del Quartiere dei Piaceri e il primo dello Swordsmith Village Arc. Per promuoverne la trasmissione è arrivato un teaser che mette in luce la Squadra Ammazza Demoni.

In attesa che Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba cominci ufficialmente nella primavera del 2023, un filmato promozionale accende la sfida tra i demoni e i loro cacciatori. La clip di una manciata di secondi che trovate in calce all'articolo porta in primo piano il trio composto da Zenitsu, Inosuke e Tanjiro, seguito dal Pilastro del Suono Tengen Uzui e da Nezuko Kamado. Trova spazio anche il Pilastro dell'Amore Mitsuri Kanroji, che con la sua scena nel bagno ha destato scalpore nei fan di Demon Slayer, e Muichiro Tokito, il Pilastro della Nebbia.

Stando a quanto suggerito dai social ufficiali dell'anime, presto arriverà un trailer dedicato anche alla fazione nemica, quella guidata da Muzan Kibutsuji. Demon Slayer: Swordsmith Village Arc si prepara all'uscita in tutto il mondo e questi brevi teaser non fanno altro che accrescere le aspettative per questa stagione. Quale direzione prenderà la battaglia tra le Lune Crescenti e i Pilastri?