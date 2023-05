Demon Slayer 3: la nuova stagione sta procedendo troppo lentamente?

Dopo tanta attesa, finalmente Demon Slayer 3 ha compiuto il suo debutto nella stagione primaverile ricevendo un'accoglienza incredibile in tutto il mondo. Con tutti questi riflettori puntati, tuttavia, anche le critiche su diversi fronti non sono venute affatto mano.

Il primo elemento a far scorgere il naso alla community è stata la questione della CGI giudicata qualitativamente pessima per un prodotto come questo, o almeno in netto contrasto con quanto ufotable aveva proposto durante il primo episodio di Demon Slayer 3. Nelle ultime ore, tuttavia, ha fatto molto scalpore un articolo condiviso da Myjitsu, una nota testata nipponica.

La critica mossa alla nuova stagione non riguarderebbe il comparto tecnico, al di sopra della media, ma la lentezza della prosecuzione della trama: "Il quarto episodio mostra combattimenti che si svolgono in luoghi diversi, e le scene di battaglia servono come sviluppo della storia. Naturalmente, la qualità dell'animazione è mantenuta ad un "livello cinematografico" e alla fine l'episodio non è noioso da guardare. Tuttavia, forse a causa delle continue transizioni tra ciascuna delle battaglie, è anche vero che l'impressione generale è che la storia non progredisca molto. In effetti, questo episodio copriva i capitoli da 108 a metà del 110 del manga originale. Invece, la storia dell'episodio precedente era progredita dall'episodio 105 alla metà dell'episodio 108, il che significa che la storia è rimasta bloccata per circa un intero episodio."

Ovviamente questa lentezza non è recepita da tutto il pubblico in egual maniera, senza considerare che è anche lecito aspettarsi che ufotable voglia dilungare il più possibile questa gallina dalle uova d'oro. In ogni caso, non è il primo anime che adatta così pochi capitoli a puntata, proprio ONE PIECE ad esempio non arriva nemmeno a coprire un intero numero del manga all'interno di un episodio. E voi, invece, siete d'accordo con questa critica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.