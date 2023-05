Demon Slayer 3: la straordinaria forza di Nezuko e di una Luna Crescente

I demoni di Kibutsuji Muzan hanno vari livelli di forza. I più deboli sono pedine facilmente sacrificabili, mentre più sangue del loro genitore hanno, più è difficile abbatterli. E ormai è ben chiaro che ci sono Dodici Lune in Demon Slayer che servono Muzan. Due di queste hanno attaccato i protagonisti al villaggio dei forgiatori.

Con la sconfitta della sesta Luna, Muzan ha deciso di inviare altri due suoi luogotenenti per una missione molto importante, distruggere il villaggio di forgiatori che si occupa di realizzare le nichirin, le katane dei cacciatori di demoni. Da una parte c'è Gyokko, la quinta Luna Crescente, dall'altra invece Hantengu, la quarta Luna Crescente. Nonostante Demon Slayer stagione 3 sia partito da poco, è già entrato nel vivo dell'azione a causa dell'assalto di queste due creature malefiche.

La crisi è stata soltanto parzialmente arginata da Nezuko, la giovane sorella di Tanjiro che ha mostrato ancora una volta di che pasta è fatta. La quarta Luna Crescente si è divisa in più personalità e la ragazza è stata bloccata da una di queste versioni. Nel giro di pochi secondi però la situazione si ribalta e Nezuko mette in difficoltà Hantengu tra prove di forza, rigenerazioni e una fiamma inossidabile. Come si vede nel video in basso tratto dall'episodio di Demon Slayer 3, Nezuko ci mette tutta sé stessa, anche se alla fine è stata costretta comunque a subire alcuni attacchi e danni importanti.

Ovviamente i suoi sforzi non sono vani, dato che ogni attacco ai demoni può portare a una vittoria, grazie all'intervento degli altri cacciatori in zona.