Demon Slayer 3, trailer per la nuova opening: video e cantanti coinvolti

Il 2023 sarà un altro anno ricco di opere spettacolari per tutti coloro che amano gli anime. L'anno è già cominciato con serie di spessore, ma ovviamente ci sono dei lavori più attenzionati di altri. E c'è infatti molta attesa su Demon Slayer 3, la terza stagione che porterà Tanjiro e gli altri cacciatori di demoni più vicini al loro obiettivo.

Come anticipato alcuni giorni fa dai canali ufficiali, questa settimana è stata ricca di informazioni per la serie. È stato rivelato un mini trailer di Demon Slayer 3 con le Lune Crescenti in bella mostra. I cattivi, naturalmente, torneranno in maniera contingentata per affrontare i protagonisti. Ma non è stata questa l'unica notizia importante relativa alla serie.

Con un video, è stata rivelata l'opening di Demon Slayer stagione 3 e chi se ne occuperà. I nomi sono di primo piano: si tratta di Man with a Mission e Milet. Il primo gruppo, ben noto per aver lavorato a opening recenti come la seconda di Vinland Saga, Inu Yashiki, My Hero Academia stagione 5, The Seven Deadly Sins e tante altre, sarà affiancato dalla bravissima cantante Milet, che invece ha dalla sua la speciale ending di Vinland Saga. Insieme hanno forgiato le note di "Kizuna no Kiseki".

Questo brano è già in parte disponibile grazie al breve trailer di Demon Slayer 3 dove viene per l'appunto presentata l'opening con i loro interpreti. Dopo una piccola carrellata di immagini con Tanjiro, Nezuko, Muichiro e Mitsuri, ecco che partono le note potenti dei Man with a Mission, che dopo qualche secondo vengono affiancati dalla voce più melodica di Milet, per un mix unico. Vi piace l'anteprima del brano di Demon Slayer 3?