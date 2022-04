Demon Slayer 3, il trailer ufficiale: la grandiosa missione al villaggio dei forgiatori

Nel 2022 si è chiusa col botto la stagione 2 di Demon Slayer, confermando ancora una volta il livello di Ufotable nel settore delle animazioni. La casa d'animazione però non si ferma e sta già preparando il terreno per i futuri episodi. Nel 2023 infatti arriverà Demon Slayer stagione 3, già pubblicizzato con una primissima key visual.

A oltre 8 mesi di distanza, Ufotable decide però di creare ancora più attesa. Oggi 16 aprile è stato infatti distribuito il primo trailer ufficiale di Demon Slayer 3. Un video - disponibile in alto - di poco più di un minuto che illustra, senza alcuna voce ma con la solita musica angosciante che anticipa la presenza dei demoni di Kibutsuji Muzan, l'ambientazione principale della prossima stagione. Tanjiro si ritroverà al villaggio dei forgiatori di spade, coloro che preparano le nichirin per i cacciatori di demoni.

In questo ambiente ci saranno anche Mitsuri Kanroji e Tokito Muichiro, rispettivamente pilastro dell'amore e pilastro della nebbia che erano già stati presentati dalla key visual e teaser di Demon Slayer 3. I due vengono mostrati in pochi secondi e sembrano già pronti all'azione, ma non si sa ancora contro chi. Riusciranno i protagonisti a fare un altro passo in avanti nella loro lotta contro il demoniaco Muzan?