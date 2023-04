Demon Slayer 3: Zenitsu e Inosuke viaggeranno verso il Villaggio di Forgiatori di Katana?

L'anime più atteso della stagione, e forse addirittura dell'anno, ha finalmente fatto il suo esordio. Con la trasmissione della prima puntata ha inizio il viaggio dei protagonisti di Demon Slayer verso il Villaggio di Forgiatori di Katana. Ma in questa parte della storia che ruolo avranno Zenitsu e Inosuke?

Il combattimento con Daki e Gyutaro, i due fratelli conosciuti come la Sesta Luna Crescente, ha portato a un trionfo senza precedenti. La vittoria ha avuto però delle ripercussioni, con i partecipanti alla battaglia che hanno riportato gravi ferite.

Mentre Inosuke e Zenitsu si riprendono prima del previsto, nel primo episodio di Demon Slayer Stagione 3 vediamo che è Tanjiro quello che ha subito i danni peggiori. Quando il protagonisti finalmente si risveglia, i suoi due amici già hanno ricevuto nuovi incarichi dal Demon Slaying Corps.

Come ormai sappiamo, Tanjiro e Nezuko sono partiti in direzione del Villaggio di Forgiatori di Katana, dove il cacciatore di demoni cercherà di ottenere una nuova spada dopo che la sua è andata in frantumi durante il combattimento nel Distretto a Luci Rosse. Con i due fratelli non ci saranno Inosuke e Zenitsu.

Zenitsu è stato inviato in missione in una montagna lontana, dove piange per essere stato separato dalla sua Nezuko, mentre di Inosuke non sappiamo ancora quale incarico gli sia stato assegnato.